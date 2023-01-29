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Bayrampaşa'da otogarda telefonla konuşan kadına otobüs çarptı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten inen Müzeyyen K. telefonla konuşurken, perondan çıkan başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ekleme: 29.01.2023 - 01:19 Güncelleme: 29.01.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanılan ilginç kaza, kayıpla sonuçlandı.

Saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelen olayda il dışından gelen Müzeyyen K., otobüsten indikten sonra telefonla konuşmaya başladı.

Telefonla konuşan kadına otobüs çarptı

Müzeyyen K. telefonla konuşurken perondan yeni çıkan 35 PK 128 plakalı otobüsü fark etmeyerek aracın altında kaldı. Çevredekilerin uyarısı ile durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, Müzeyyen K.'nin cenazesi çalışmaların ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

"Niye çekiyorsun"

Kazayı görüntüleyen basın mensupları ise, çevredeki bir kişinin engeli ile karşılaştı. Çekim yapılmasına tepki gösteren bu kişi," Niye çekiyorsun, sana çekme demedim mi" diyerek görüntü alan kameramanı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

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