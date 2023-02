Bakan Akar: Barışa katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin 25'inci Olağan Genel Kurulu, 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümü ve Başarı Ödül Töreni'ne katıldı.Bakan Akar, Türkiye'de ticaret ve sanayide önemli gelişmeler olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tekrar tekrar söylediği gibi 'Yatırım ve istihdam önemli'. İstihdamla beraber imalat da önemli. Tabi bunların ihracatı da önemli. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine sağladığınız katkılardan dolayı sizi ne kadar alkışlasak azdır. Bundan dolayı sizleri bir kez daha kutluyorum. Bir tarafta Türkiye diğer tarafta Kayseri ekonomisi gerçekten önemli başarılar gerçekleştirdi ve gerçekleşmeye devam ediyor. Kayseri namusuyla, şerefiyle elinden geldiğince anne ve babasından gördükleri esaslarla inancıyla imanıyla gerçekten birçok kişi tarafından kişiler tarafından kıskanılacak derecede başarılar kazanmış bir kentimiz. Gerçekten Anadolu'nun yıldızı. Fakat bu yeter mi? Yetmez. Daha çok çalışmamız lazım, daha çok üretmemiz lazım. Bu konuda da ticarette, sanayide, turizmde, bütün bu kültürel gelişmelerde Kayseri'nin önümüzdeki dönemde çok daha başarılı, çok daha önemli işler yapacağına bütün kalbimle inanıyorum. Bunun için her türlü potansiyele sahibiz. Bu konuda çağın gereklerini düşünerek onları da değerlendirmek suretiyle elimizden gelen ne varsa yapacağız" diye konuştu.İş insanlarına seslenen Bakan Akar, "Siz kadınıyla erkeğiyle gerçekten ülkemizin ve milletimizin, asil milletimizin refahını sağlamak ve daha müreffeh bir toplum oluşturmak için elinden gelen gayreti gösterirken diğer taraftan da bu ülkenin ekonomisiyle birlikte olmazsa olmaz savunma ve güvenlik meselelerimiz var. Biz de diğer taraftan ülkemizin refahını, ülkemizin müreffeh bir seviyeye ulaşmasına giden yolda savunma ve güvenlik noktasında engel ne varsa bunları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak bu konularda azami gayret gösteriyoruz. Hepinizin bildiği gibi o meşhur İngiliz Shakespeare ne diyor? 'Bir ziyafette her şey var. Yiyecek, içecek, dans, eğlence, müzik var fakat güvenlik olmasa bu neye yarar' diyor. Dolayısıyla güvenlik ve savunma önemli. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde arkadaşlarım, onun verdiği talimatlar konusunda asil milletimizin savunması ve güvenliği için Mehmetçik 'gece gündüz' demeden; dağda, bayırda, yurt içinde, yurt dışında çok zor hava koşullarında, çok zor arazi şartlarında, gözünü kırpmadan, gerektiğinde canını feda etmek suretiyle 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' demek suretiyle büyük bir mücadele içindeyiz. İnşallah en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirildikten sonra da birlik ve bütünlük içinde davamızı sürdüreceğiz" dedi.Bakan Akar, barış için mücadele ettiklerini belirterek, "Bir taraftan hudutlarımızın korunması ve kollanması için diğer taraftan bahsettiğimiz terörle mücadelenin gerçekleşmesi için diğer taraftan da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Libyalı kardeşlerimiz başta olmak üzere Somali'de, Sudan'da, Kosova'da, Bosna'da olabilecek bütün coğrafyalarda, dünyanın 19 değişik yerinde binlerce askerimizle beraber bölge ve dünya barışına katkı sağlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.Terörle mücadele ile ilgili de açıklamalarda bulunan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. İçeride, dışarıda bazı mihraklar bunu saptırmak istiyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Türklerle Kürtler kardeştir. Yüzyıllarca beraber yaşadık. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık ve bunun da ötesinde bu cumhuriyeti beraber kurduk. Bu bayrağı beraber dalgalandırdık. Dolayısıyla aramıza fitne sokmak isteyenler var. Nifak sokmak isteyenler var. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Türkler ve Kürtler bir bütün halinde 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.Türkiye'nin dünyada önemli ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Bakan Akar, şöyle konuştu:"Türkiye gerçekten ayağa kalktı ve inşallah bundan sonra da çok daha başarılı faaliyetleriyle layık olduğu yeri alacak ve ülkemiz güven içinde yaşayacak. Türkiye, TSK kimse için tehdit değil. Türkiye ve TSK güçlü, güvenli etkin bir müttefiktir. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Kimseye karşı bir tavrımız yok. Türkiye'nin geldiği noktada, aldığı pozisyonu herkesin görmesi lazım. Arkadaşlar, tahıl koridorunu açan Türkiye. Türkiye birçok konuda söz sahibi. Alçakça yapılan eylemlere karşı, haince yapılan eylemlere karşı, ahlaksızlara karşı Kur'an yakan şerefsizlere karşı Türkiye var. Cumhurbaşkanı'mıza karşı, Türkiye'ye karşı, dinimize, dinimizin kutsal değerlerine karşı yapılan şerefsizliklere karşı da Türkiye var. Maalesef diğer dostlarımızın, kardeşlerimizin sesi çıkmıyor. Batı'da insan haklarından bahsedenler milyarlarca insanın inancına karşı maalesef sessiz kalıyorlar. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda."Savaştan yana olunmadığını dile getiren Akar, "Biz hiçbir zaman için savaştan yana değiliz. Biz 'barış' diyoruz. Biz 'diyalog' diyoruz. Biz 'görüşelim' diyoruz ve görüşmeler yoluyla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Biz 'Görüşelim, konuşalım' derken bu bir zafiyet değil. 'Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız' demek de hiçbir şekilde tehdit değil. Bunu diyorum çarpıtmayın. Maalesef bunu çarpıtıyorlar. Buna her zaman karşı çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz" dedi.Türkiye'nin yerli üretim konusunda önemli aşama katettiğini belirten Bakan Akar, "Helikopterlerimizi, her çeşit mühimmatımızı kendi kendimize yapacak hale geldik. Şu anda savunma sanayimiz çok şükür yerlilikle yüzde 80'leri aşmak üzere. Dolayısıyla bu Silahlı Kuvvetler'imiz, ordumuz ve Türkiye için çok önemli. Bizden yardım bekleyen dost ve kardeşlerimiz için de büyük bir güvence, teminat ve rahatlama. Parasını verdiklerimizi dahi alamadık. 'Dostumuz' dediğimiz ülkelerde şu anda bunların içine dahil. Madrid'de, haziran ayında bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mız; İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, savunma bakanları, dışişleri bakanları toplanıldı ve NATO Genel Sekreteri'nin huzurunda bir kağıt imzalandı. 'Teröristleri Finlandiya ve İsveç'ten çıkaracağız' dediler. Şu anda bunlar bizden, Meclis'imizden, NATO'ya katılmakla ilgili onay bekliyorlar. Biz hiçbir şey söylemiyoruz. 'Attığınız imzanın gereğini yerine getirin' diyoruz. Bu kadar basit. Arkadaşlar; Türkiye gerçekten son derece kişilikli, son derece kimlikli bir politika uygulamaktadır. Gerçekten tarihimize, şanımıza, şöhretimize yakışır bir politika uygulamaktır fakat bunu bir şekilde karartmaya çalışıyorlar. Bu oyunlara gelmemek lazım" diye konuştu.