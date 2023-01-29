Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Türkiye'nin karşısındaki mihraktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:'Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir. Bu yüzden diyorum ki; aziz milletim sıra sende. Sayın Amasyalılar sıra sizde. Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz.Şimdi söz sizdedir. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde de 12 Haziran 1919 Perşembe günü Amasya'ya intikal etmiştir. Amasya milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur.Amasya iliklerine kadar Türk'tür.Husumet cephesinde toplaşanlar ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar vardı, bugün de karşımızdadır.Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.Türkiye içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin karalanması için her türlü çirkeflik sergilenmektedir.İtibar cellatları devreye girmektedir. Müfteriler korosu fazla mesai yapmaktadır. İstiklal iredesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı'nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir.'Kızılelma ülküsünü, İHA'lkarı görünce ödleri patlıyor. Muhalefete siyasi şok geçirmektedir.Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle, teröristlerle aynı gemidedir. İP Başkanı PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz.Ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoşgörmeyiz.6'lı masadaki rekabet iradelerine haciz koymuştur.6'lı masanın ortak açıklamasında Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına vesayetçi anlayışla karşı çıkılmıştır. 6'lı ganyana bu aklı kim vermiş, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır.Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı meşrudur. Karşı çıkanlar milli irade dolandırıcılarıdır. Bizim adayımız Erdoğan'dır.