  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında ağırladığı FETÖ’cü askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya'nın yasadışı yollar kullanarak Yunanistan’a kaçtığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
Ekleme: 28.01.2023 - 01:12 Güncelleme: 28.01.2023 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
15 Temmuz 2016'da hain FETÖ Terör Örgütü darbe girişiminde bulundu.

15 Temmuz gecesi FETÖ'ye mensup askerler Boğaziçi Köprüsü'nü kapatarak darbe teşebbüsünde bulundular.

Başta İstanbul ve Ankara sokaklarında tanklar terör estirdi.

Gerçekleşen darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu.

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine katılan Hava Harp Okulu öğrencilerinden birisi de Taha Furkan Çetinkaya'ydı.

Darbe girişimi sonrası tutuklandı
Taha Furkan Çetinkaya, darbe girişimi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinden çıkınca Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Ardından Yargıtay tarafından verilen beraat kararıyla tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya, FETÖ'ye övgüler dizen annesi Melek Çetinkaya ile birlikte başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İyi Parti Milletvekili Erhan Usta ve HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'na destekleri için teşekkür ziyaretinde bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
Başkan Erdoğan Belçika’daki Türklere seslendi...
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
Doğu Kudüs'te bir sinagoga saldırı: Ölüler var
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...
Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı...
F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...
'Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı' diyen Rusya: Bu tür maskaralıklar ortadan kaldırılmalı
İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu...
AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz...
26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: Aralarında HDP'li Buldan da var
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
Başkan Erdoğan'dan Osmanlı Devleti'ni kötüleyen zihniyete tepki: Ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ulucami çıkışında büyük tepki! 'PKK'lı yakınlarının yanına git
PKK elebaşının kardeşi yakalandı
Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı
Bilecik'te 109 tonluk altın rezerv açılıyor! Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar
Evlat nöbetindeki ailelerden kendilerini ziyaret etmeyen Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi
Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .