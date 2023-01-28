İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Süreç durduruldu

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın topantısında ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ırkçı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil PKK eylemi nedeniyle NATO sürecinin geçici olarak 'durakladığını' söyledi. Billström tüm bunlara rağmen İsveç'in bu yaz NATO'ya katılabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.'Türkiye'nin isteklerini karşılayacak yönde bir açıklama yapmadılar. PKK sempatizanlarının sokaklarda çıkmaması ve bunlara polis güvenliği altında hatta Kuran'ı Kerim'e de iğrenç saldırıların yapılması aradaki ilişkileri tamamen germe noktasına getirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile aralarındaki sert rüzgarların biraz dinmesi gerektiğini düşündüklerini ve bu gerilimin daha da tırmandığını görmeleri nedeniyle NATO üyelik sürecini geçici olarak durduklarını açıkladı. Görünen o ki İsveç 14 Mayıs'a kadar NATO üyelik sürecini durdurdu diyebiliriz.' ifadelerini kullandı.Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kuran-ı Kerim yakmıştı. İsveç hükümeti ise Paludan'a karşı herhangi bir yaptırımda bulunmamıştı.