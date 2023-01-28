  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Süreç durduruldu

İsveç'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil eylemin ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırının ardından İsveç'ten dikkat çeken açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO üyelik sürecinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Süreç durduruldu
Ekleme: 28.01.2023 - 18:19 Güncelleme: 28.01.2023 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Süreç durduruldu
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın topantısında ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

'GEÇİCİ OLARAK DURAKLADI'

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ırkçı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil PKK eylemi nedeniyle NATO sürecinin geçici olarak 'durakladığını' söyledi. Billström tüm bunlara rağmen İsveç'in bu yaz NATO'ya katılabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

'14 MAYIS'A KADAR NATO ÜYELİK SÜRECİNİ DURDURDU'

'Türkiye'nin isteklerini karşılayacak yönde bir açıklama yapmadılar. PKK sempatizanlarının sokaklarda çıkmaması ve bunlara polis güvenliği altında hatta Kuran'ı Kerim'e de iğrenç saldırıların yapılması aradaki ilişkileri tamamen germe noktasına getirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile aralarındaki sert rüzgarların biraz dinmesi gerektiğini düşündüklerini ve bu gerilimin daha da tırmandığını görmeleri nedeniyle NATO üyelik sürecini geçici olarak durduklarını açıkladı. Görünen o ki İsveç 14 Mayıs'a kadar NATO üyelik sürecini durdurdu diyebiliriz.' ifadelerini kullandı.

KUR'AN-I KERİM YAKILMIŞTI

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kuran-ı Kerim yakmıştı. İsveç hükümeti ise Paludan'a karşı herhangi bir yaptırımda bulunmamıştı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!
İsveç'ten flaş NATO üyeliği hamlesi: Süreç durduruldu
'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza laf söylüyorlar
Fatih Dönmez Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için tarih verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
Selçuk Bayraktar tarihe not düştü: TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
Başkan Erdoğan Belçika’daki Türklere seslendi...
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
Doğu Kudüs'te bir sinagoga saldırı: Ölüler var
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...
Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı...
F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...
'Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı' diyen Rusya: Bu tür maskaralıklar ortadan kaldırılmalı
Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sahte kurye vurgunu! Bir imzayla hayatları karardı

Sahte kurye vurgunu! Bir imzayla hayatları karardı

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .