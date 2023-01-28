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Beyaz Gazete
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İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeter söz de, karar da milletindir' diyerek Adnan Menderes'in tek parti diktasını yıktığı 1950 seçimlerine atıfta bulundu ve seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurdu. CHP, bunun üzerine Genel Merkez binasına, 'Yeter söz milletin' ifadesi ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı bir afiş astı. Bu afiş tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP'nin kendisini yıkan slogana sahip çıkmasını CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da sert sözlerle eleştirdi. Saymaz, "Yenilginin sloganı ile zafer olmaz" dedi. Başkan Erdoğan da, CHP'yi taklitçilik ile eleştirmişti.

İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!
Ekleme: 28.01.2023 - 18:59 Güncelleme: 28.01.2023 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
'Yeter söz milletindir.' Bu ifade Türkiye'de bir dönemi sona erdirirken, demokraside yeni bir dönemi başlatmıştı. 1950 seçimlerinde Adnan Menderes önderliğindeki Demokrat Parti, tek parti diktası ile yıllarca ülkeyi yöneten CHP'yi halkın büyük teveccühü ile sandığa gömmüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihini ilan ederken 'Yeter, söz de, karar da milletin' diyerek Adnan Menderes'i ve 1950 seçimlerini hatırlattı. Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti ve Türkiye'nin yeni yüzyılında da bu tarihin simge olacağını söyledi. Bunun üzerine CHP, kendisini sandığa gömen slogana sahip çıkarak Genel Merkez'e astı. Bu da eleştirileri beraberinde getirdi. CHP'li gazeteci İsmail Saymaz, anamuhalefet partisinin bu aymazlığına sessiz kalamadı ve sert ifadeler kullandı. Saymaz, 'CHP'nin 'Yeter söz milletindir' sloganı ve işaretini kullanmasını hatalı buluyorum. Bu slogan ve işaret DP'nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor.' dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADNAN MENDERES'İN HATIRASINA SELAM: YETER! SÖZ DE, KARAR DA MİLLETİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerini, Yeter! Söz de, karar da milletin' sözleri ilan etti. Erdoğan, Adnan Menderes'e selam göndererek, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını resmen açıkladı.

İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!

CHP, KENDİSİNİ SANDIĞA GÖMEN SLOGANA SARILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Yeter! Söz de, karar da milletindir' ifadesi sonrası CHP de aynı slogana sarıldı. CHP Genel Merkezi'ne, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile birlikte, 'Yeter! Söz milletindir' ifadelerinin yer aldığı afiş asıldı. Bu afiş büyük tepki çekti. Tepkinin nedeni ise, bu sözlerin CHP'yi sandığa gömen slogan olmasıydı.

CHP YANDAŞI GAZETECİ SAYMAZ: YENİLGİNİN SLOGANIYLA ZAFER OLMAZ

Halk TV yorumcusu ve yazarı İsmail Saymaz, CHP'yi, 'Yeter' Söz milletin' sloganı nedeniyle deyim yerinde ise topa tuttu. Saymaz, 'CHP'nin 'Yeter söz milletindir' sloganı ve işaretini kullanmasını hatalı buluyorum. Bu slogan ve işaret DP'nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor. Bugünkü CHP reddi miras yapmadığına göre neden yenilgisini ifade eden sloganı benimser? Yenilginin sloganıyla zafer olmaz.' dedi.

İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!

ERDOĞAN: CHP, BİZİ TAKLİT EDİYOR!

CHP'nin, 'Yeter! Söz milletindir' sloganını kullanmasını eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? ' ifadelerini kullandı.

'YETER! SÖZ MİLLETİNDİR' İFADESİNİN GEÇMİŞİ

1950'de siyasi propaganda serbest bırakılınca DP radyodan ve basılı malzemeden yararlandı. Afiş yoluyla propagandanın devrimle bütünleşen ilk örneğini veren 'Yeter! Söz Milletindir!' afişinde 'dur' anlamında bir el vardır, altında Demokrat Parti yazar. Üstte sağda 'Yeter! Söz Milletindir!' yazısı vardır.

Bu afiş mimar Selçuk Milar tarafından yapılmıştır. Tarihi tanıklıklara göre, bu afiş Demokrat Parti'nin seçimi kazanmasında kendisi kadar etkili olmuş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bile afişin etkisi karşısında şaşırmışlardır.

Bu afiş ile yürütülen seçim süreci sonrası Demokrat Parti byük zafer kazanmış, tek parti diktasına son vermiştir.

İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!
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