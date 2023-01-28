  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi

İran'ın Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Van ve çevre illerden de hissedildi.

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Ekleme: 28.01.2023 - 21:39 Güncelleme: 28.01.2023 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
AFAD İran'ın Hoy kentinde saat 21.14 şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 6,49 kilometre derindliğinde gerçekleşti.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem, başta Van olmak üzere Türkiye'deki çevre illerden de hissedildi. Depremin arından Türkiye'de ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı: Dışişleri Bakanlığı duyuru yaptı
İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü: Dikkat çeken 'istihdam' mesajı
Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!
İsveç'ten flaş NATO üyeliği hamlesi: Süreç durduruldu
'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza laf söylüyorlar
Fatih Dönmez Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için tarih verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
Selçuk Bayraktar tarihe not düştü: TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
Başkan Erdoğan Belçika’daki Türklere seslendi...
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
Doğu Kudüs'te bir sinagoga saldırı: Ölüler var
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...
Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sahte kurye vurgunu! Bir imzayla hayatları karardı

Sahte kurye vurgunu! Bir imzayla hayatları karardı

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .