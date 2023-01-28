Hatayspor, Trabzonspor'u geriden gelerek yendi

Süper Lig 21. hafta ile devam ediyor. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken goller; Ayoub El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım'dan geldi. Konuk ekip Trabzonspor'un tek golü ise Enis Bardhi'den geldi.Mücadelenin 9. dakikasında Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa Enis Bardhi, çok akıllı bir dokunuşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Trabzonspor, bu golle 1-0 öne geçti.Maçın 17. dakikasında sağdan topu alan Mehdi Boudjemaa, Hugo'yu ekarte edip sağdan içeri ortaladı. Bertuğ düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol VAR incelemesinin ardından Mehdi Boudjemaa'nın Hugo'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal oldu.İlk yarının kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca bordo-mavili takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.İkinci yarıda ise Hatayspor geri döndü. Karşılaşmanın 48. dakikasında savunma arkasına atılan topu Ayoub El Kaabi çok iyi kontrol etti. İki rakibini ekarte edip düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle maça denge geldi.Bertuğ, galibiyet golünü attıBu golden 3 dakika sonra sağdan ceza sahasına gönderilen topa Bertuğ Yıldırım harika yükseldi. Uzak köşeye doğru çok bir kafa vuruşu yaptı. Uğurcan uzansa da gole engel olamadı ve Hatayspor 2-1 öne geçti.Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Güney ekibi, üç puanın sahibi oldu.Süper Lig'de 6 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor 20 puana yükselirken, üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Hatayspor'a yenilen Trabzonspor ise 35 puanda kaldı.Gelecek hafta Hatayspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.