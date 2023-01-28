Gözaltındaki annesi yesin diye getirmişti! Köfte ekmek arasından çıkanlar pes dedirtti
İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan kadına kızı köfte ekmek getirmek istedi. Ancak polisler, genç kızın hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra köfte ekmeği inceleyen polisler 'pes' dedirten manzara ile karşılaştı.
Akılalmaz olay, 24 Ocak'ta İstanbul Fatih'te yer alan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında kayıtlara geçti.
Edinilen bilgiye göre, 'Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet' suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T. isimli kadına, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli şahıs tarafından köfte ekmek verilmek istendi.
Gözaltında bulunan N.T.'ye, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek arkadaşı köfte ekmek getirdi. Getirilen köfte ekmeği polis ekipleri kontrol ettiğinde, ekmeğin arasında alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan D.A. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, 'Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet' suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T. isimli kadına, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli şahıs tarafından köfte ekmek verilmek istendi.
Gözaltında bulunan N.T.'ye, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek arkadaşı köfte ekmek getirdi. Getirilen köfte ekmeği polis ekipleri kontrol ettiğinde, ekmeğin arasında alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan D.A. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
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