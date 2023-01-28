Fatih Dönmez Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için tarih verdi

Türkiye, enerji sektöründe merkez haline gelme yolunda ilerliyor...Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa, Rusya'ya yaptırımlar uyguladı.Yaptırımlar sonucu Rusya'da Avrupa'ya karşılık enerji kozunu kullandı.Türkiye ise bu süreç yürüttüğü başarılı diplomasi faaliyetiyle birlikte enerji konusunda kilit konuma yükseldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimleri sonucu Trakya'da gaz merkezi kurulması için girişimler hızlandı.Yürütülen başarılı bu sürece ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bir açıklama geldi.Al Jazeera'ye gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, dünyada enerji krizi yaşandığını belirterek, 'Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmaz üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz.' ifadelerini kullandı.Fatih Dönmez, '5 LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz.' dedi.Röportajın devamında da önemli vurgular yapan Dönmez şöyle devam etti:'Biz 20 yıl önce sadece Rusya'dan doğalgaz alırken bunun yanına dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan yeni boru hatları inşa ettik. Komşumuz İran'dan boru hattı ile doğalgaz getiriyoruz. Bunun yanı sıra LNG terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdık. Bugün 2'si karada 3 denizde 5 LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya'dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD'den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa'da herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı.'