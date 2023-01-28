  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Denizli'de milyonlarca yıllık tarihi keşif: Fransa'dan bilim insanları apar topar Türkiye'ye geldi

Denizli'de yaşamını sürdüren maden mühendisi Süleyman Burkay, traverten kesimi sırasında milyonlarca yıllık tarihi bir keşfe imza attı. Fosiller Fransa’dan gelen bilim insanlarının da ilgisini çekti.

Ekleme: 28.01.2023 - 23:39 Güncelleme: 28.01.2023 - 23:47 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de milyonlarca yıllık tarihi keşif: Fransa'dan bilim insanları apar topar Türkiye'ye geldi
Denizli'de 20 yıl traverten ocaklarında maden mühendisi olarak çalıştıktan sonra 6 yıl önce kendi fabrikasını kuran Süleyman Burkay, traverten blokları kesilirken başında bekliyor.

YENGEÇ, YAPRAK VE KEMİK FOSİLLERİ ÇIKTI
Kesilen traverten blokları içinden çıkan yengeç, yaprak ve kemik fosillerini deposunda saklayan Burkay'ın elinde 30' a yakın fosil bulunuyor. Burkay'ın koruma altına aldığı fosiller Fransa'dan gelen bilim insanlarının da ilgisini çekti. Fabrikaya gelerek inceleme yapan bilim insanları fosillere numara verip kayıt altına aldı.

Fabrikasında Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi sınırları içinde bulunan Ballık Boğazı Mevkii'nden çıkartılan traverten bloklarını kesip ebatladıklarını anlatan maden mühendisi Burkay, yılda 15 bin tona yakın traverten kesimi yaptıklarına dikkat çekti.

Denizli'de milyonlarca yıllık tarihi keşif: Fransa'dan bilim insanları apar topar Türkiye'ye geldi

'MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER BULDUK'

Bir fosilin oluşması için milyonlarca yılın geçmesi gerektiğini belirten Süleyman Burkay, “2003 yılından beri ocaklarda maden mühendisi olarak çalışmaktayım. 20 yıl mühendis olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında fabrikayı kiralayıp kendi bünyemde taşlarla uğraşmaya başladım. O zamandan beri kestiğimiz taşlarda bazı fosillere rastladık. Bulduğunuz taşları kendi bünyemizde biriktirip sakladık. Daha önce maden mühendisi çalıştığım için bu tür fosillerin önemini anlayabiliyorum. Milyonlarca yıllık fosillere karşılaştık.' dedi.

'FRANSA'DAN BİLİM İNSANLARI GELİP NUMARALANDIRDILAR'
Daha çok yengeç ve hayvan kemik parçaları gördük. Bu kemik parçaları için Fransa'dan 2-3 bilim insanları gelip kontrol ettiler ve bazılarına numara verdi.

Bu kemik parçaları için Fransa'dan 2-3 bilim insanları gelip kontrol ettiler ve bazılarına numara verdi. Bunların ne olduğunu anlamak için kayıt altına alıp gittiler. Bunları saklamaya devam edeceğim” dedi. Traverten blokları kesilirken başında beklediğini işçilerin ve kendi dikkatiyle fosilleri toplamayı başardığını anlatan Burkay, topladığı fosillerden 15 tanesini de Afyon'da bulunan fosil müzesine sergilenmek üzere gönderdiğini, Denizli'de de fosillerle ilgili müze kurulması halinde koruma altına aldığı fosillerden, müzeye bağışlayabileceğini sözlerine ekledi.

Denizli'de milyonlarca yıllık tarihi keşif: Fransa'dan bilim insanları apar topar Türkiye'ye geldi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı: Dışişleri Bakanlığı duyuru yaptı
Selçuk Bayraktar paylaştı: Ukrayna televizyon kanalından 'Bayraktar Efsane Kanatlar' belgeseli
İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü: Dikkat çeken 'istihdam' mesajı
Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
İsmail Saymaz'dan CHP'ye 'Yeter söz milletindir' eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!
İsveç'ten flaş NATO üyeliği hamlesi: Süreç durduruldu
'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza laf söylüyorlar
Fatih Dönmez Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için tarih verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
Selçuk Bayraktar tarihe not düştü: TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
Başkan Erdoğan Belçika’daki Türklere seslendi...
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
Doğu Kudüs'te bir sinagoga saldırı: Ölüler var
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sahte kurye vurgunu! Bir imzayla hayatları karardı

Sahte kurye vurgunu! Bir imzayla hayatları karardı

Denizli'de milyonlarca yıllık tarihi keşif: Fransa'dan bilim insanları apar topar Türkiye'ye geldi

Denizli'de milyonlarca yıllık tarihi keşif: Fransa'dan bilim insanları apar topar Türkiye'ye geldi

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .