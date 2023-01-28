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Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türkiye siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, icazeti yurt dışında arayan mandacılara da 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, 6'lı masaya da adaylık göndermesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Ekleme: 28.01.2023 - 20:16 Güncelleme: 28.01.2023 - 20:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 6'lı masaya tepki göstererek, 'Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar Ortada kazanılmış bir seçim yok bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına tutuştu.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Denizli'ye olan teşekkürümüzü sadece sözle ifade etmiyor, yeni eser ve hizmetlerle gereğini yerine getiriyoruz. Bugün de tek bir açılış töreniyle toplam tutarı 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin sadece belli bir kesiminin değil, 85 milyonun ortak özlemi, hayali ve kızılelması olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı, barışın, refahın, adaletin ve kalkınmanın yüzyılıdır.

'DÖVİZ REZERVİNİ 130 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARDIK'

IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu tamamen kapattık. Ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.

CHP ve ortakları bizi engellemeye çalışırken biz Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk.

6'LI MASAYA ADAYLIK GÖNDERMESİ

Anayasa ve seçim yasasından bihaber çıkışlarıyla madem bizim adayımız yok Cumhur İttifakı'nın da olmasın diyorlar. Bizimle mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar.

'KAÇINILMAZ AKIBETLERİNİ SAKLAMA YOLUNA GİDİYORLAR'

Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar Ortada kazanılmış bir seçim yok bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına tutuştu. Toplantı üzerine toplantı yapıp karşımıza aday çıkaramıyorlar. Taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor

'MANDACILARA YETER SÖZ MİLLETİNDİR DİYECEĞİZ'

14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türkiye siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, icazeti yurt dışında arayan mandacılara da 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz.
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Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
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