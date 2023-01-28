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Avcılar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Avcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce önündeki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.01.2023 - 09:15 Güncelleme: 28.01.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Avcılar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıMerkez Mahallesi yönüne giden 28 ABY 093 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, D-100 Beylikdüzü yönüne bağlanan ara yola yaklaşınca hangi yöne gideceğine bir an karar veremedi.

Sürücü yol ayırımına yaklaşınca direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde giden 06 RYT 57 plakalı otomobile ardından bariyere çarptı.

Otomobildeki bulunan sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobildeki iki yaralıyı ambulansa alarak ilk müdahale ardından hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Avcılar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Avcılar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı


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