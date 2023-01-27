Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve aşırı olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, bugün Tekirdağ, ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güney ve batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 6°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.DENİZLİ 6°C, 13°CÇok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.MANİSA 8°C, 12°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bugün Batı Akdeniz'de kuvvetli ve fırtına(50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.HATAY 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile bugün güney ve doğu kesimlerinin aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 0°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANKIRI -3°C, 9°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 2°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurluKONYA 1°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.BOLU 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -4°C, 8°CParçalı bulutluZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.AMASYA 0°C, 13°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 5°C, 16°CParçalı ve az bulutluTOKAT -1°C, 14°CParçalı ve az bulutluTRABZON 5°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ERZURUM -11°C, 3°CParçalı ve az bulutluKARS -16°C, 2°CParçalı ve az bulutluMALATYA -1°C, 3°CParçalı ve az bulutluVAN -10°C, 2°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.DİYARBAKIR -5°C, 11°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 2°C, 10°CParçalı ve az bulutluSİİRT -1°C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu