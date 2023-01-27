Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!
Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Sıcaklıkların giderek düşmesiyle cuma günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yağışların Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve aşırı olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve aşırı olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, bugün Tekirdağ, ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güney ve batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 13°C
Çok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA 8°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bugün Batı Akdeniz'de kuvvetli ve fırtına(50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile bugün güney ve doğu kesimlerinin aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -4°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -1°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -10°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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