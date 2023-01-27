'Tuz ruhu' cinayeti: Önce Alzheimer hastası yatalak ablasına içirdi, sonra...

Muğla'da korkunç bir olay yaşandı. Uğur Öner (60), birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63), 'bakmakta zorlandığı' gerekçesiyle tuz ruhu içirerek öldürdü. Ardından aynı yolla intihara karışan Öner, suçunu itiraf etti. İşte o kan donduran haberin detayları...

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi.Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.Hastaneye kaldırılan Uğur Öner, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.