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Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşerek Türkiye'nin saldırıyı kınadığını ve can Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var
Ekleme: 27.01.2023 - 10:51 Güncelleme: 27.01.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı: Ölü ve yaralılar var
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi. Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi. Azerbaycan'ın İran’ın başkenti Tahran’daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Koruma müdürü hayatını kaybetti, iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Türkiye'den saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.
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