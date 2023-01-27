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Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına, İsveç izin vermiş üstelik polis koruması sağlamıştı. Türkiye ile İsveç arasında ipleri kopma noktasına getiren Rasmus Paludan rahat durmuyor. Daha önce alçak eyleminin masraflarını bir gazeteci tarafından karşılanan Paludan, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İsveç basınında yer alan habere göre Paludan 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım' dedi.

Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'
Ekleme: 27.01.2023 - 10:21 Güncelleme: 27.01.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'
Danimarka ve İsveç vatandaşı olan İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması, bardağı taşıran son damla oldu. NATO üyeliği için Türkiye'ye ihtiyacı olan İsveç'in alçak eyleme izin verdiği yetmediği gibi bir de polis koruması sağlamasının ardıdnan Türkiye üçlü müzakere sürecini süresiz durdurmuştu. Tansiyon daha düşmemişken Rasmus Paludan skandalına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İsveç basınına konuşan Paludan, provokasyonlarını durdurmayacağını söyledi.

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Paludan, bugün skandalına yenisini ekleyecek. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 adet Kur'an-ı kerim yakacağını söyleyen Paludan'ın eylemlerinin birinin cami önünde diğerlerinin de Rus ve Türk büyükelçilikleri önünde yapılacağı yazıldı.

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

İsrail ya da kendi kutsal değerlerine zarar verildiğinde ortalığı ayağa kaldıran Avrupa'da, ifade özgürlüğü kisvesi altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade edildiği son bir hafta içinde iki kez görülmüştü.

Aftonbladet, Danimarka'da ise Paludan'ın izne bile ihtiyacı omadığı, 24 saat öncesinde haber vermesi halinde alçak eylemini gerçekleştirmesinde bir beis görmediğini gözler önüne serdi.

Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'

SON OLMAYACAKMIŞ

Haberde, Paludan'ın Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğinde Kuran'ların yakılmasının son olmayacağına dair söz veridiği belirtildi.

KÜSTAH SÖZLER

Paludan verdiği röportajda,'Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu açıklayacağım. Artık İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım.' dedi.

Her cuma saat 14.00'da Kur'an-ı Kerim yakacağını ifade eden Paludan, İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi. Alçak kampanyasının ne kadar süreceğine ise Başkan Erdoğan'ın karar vermesi gerektiğine yönelik küstah ifadeler kullandı.

Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'
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