Mersin'de adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, yaralama nedeniyle aralarındaki dava süren iki grup, adliye otoparkında karşılaştı.Taraflar arasında çıkan tartışma, silah da kullanılan kavgaya dönüştü.Kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı, adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.