Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduatta yeni adım: Faiz üst sınırı kaldırıldı

Kur artışı faizin altında kalınca kur korumalı mevduattaki hesaplar için belirlenen faiz geliri ödeniyordu. Burada ödenen faiz de şu anda yüzde 9 olan politika faizinin 3 puan üzeri yani yüzde 12'ydi. Fakat son dönemde mevduat faizi yüzde 30'ları aşmaya başlamıştı.Dolayısıyla kur yerinde saydığından KKM hesabından elde edilen faiz geliri de piyasa faizinin altında kalmıştı. Bu kararla birlikte son dönemde gerilemeye başlayan KKM hesaplarının yeniden cazibe kazanması ve bankaların mevduat faizi yarışını bu alana kaydırması bekleniyor.