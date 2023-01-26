Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın 'imam hatip' düşmanlığı! Tele 1'de 28 Şubat'ı hatırlatan sözler...

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen Tele 1 Genel Yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına seçilen Ahmet Yener üzerinden imam hatip liselerine nefret kustu!Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK Başkanı oldu.CHP YANDAŞI TELE 1'DE 28 ŞUBAT KAFASIYener'in YSK Başkanı olması, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program ortağı Emre Kongar'ı rahatsız etti.Yener'in imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyleyen Kongar, 'İlginç görüntüler ortaya çıkıyor. YSK Başkanı muhakkak iyi bir hukukçudur kuşkum yok. Çok iyi bir eğitim görmüş, hukuk fakültesi mezunu tabi imam hatipten bu fakülteye gitmiş. Daha da ilginç bir tarafı var.' dedi.ERDOĞAN'IN 2014 SEÇİMLERİNDE KAZANMASINI YSK'YA BAĞLADIYSK başkanının imam hatip mezunu olmasını hazmedemeyen Kongar, '2014 seçimlerinde herkes 'Ekmek için Ekmeleddin' diye aday olur mu dedi, onun da etkisi olabilir tabi de oradaki sorun Recep Tayyip Erdoğan gibi demir pençeli bir başbakanın görevlerinden istifa etmeden aday olmasıdır. Sorumlusu da YSK'dır.' diyerek Başkan Erdoğan'ın adaylığının 'legal' olmadığını öne sürdü.MERDAN YANARDAĞ İMAM HATİPLERİ HEDEF ALDI: 'BÖYLE BİR MODEL OLUŞMAYA BAŞLADI'Bu sözler sonrasında araya giren Yanardağ ise, 'Kaç tane yüksek yargı organı var. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay ve YSK... En üstte Anayasa Mahkemesi var tabi. Dört yüksek yargı kurulu en son itiraz mercii temyiz görevi görüyor. Yüksek yargı kurumundan ikisinin başkanının kardeş olması enteresan.' diye konuştu.2021'en bu yana Sayıştay Başkanı görevini yürüten Metin Yener'i hedef alan Yanardağ, 'Metin Yener'e baktım. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuş. Siyasal bilgiler de hukuk dersi almış olabilirler. 1972 doğumlu, oldukça genç. Gazi Üniversitesi öncesindeki eğitiminden hiç söz edilmemiş. O da imam hatipli olabilir. Bunun önü açıldı artık olabilir' ifadelerini kullandı.İmam hatip mezunlarının yüksek görevlere geldiğine vurgu yapan Yanardağ, 'Böyle bir model oluşmaya başladı' diyerek rahatsızlığını bir kez daha dillendirdi.Sözlerinin devamında YSK Başkanı'nı bir kez daha hedef alan Yanaradağ, 'Özel bir biçimde kayrılıp tırmandırıldığına dair iddialar var.' diye konuştu.İLK SKANDALLARI DEĞİLBu durum Tele 1'de yaşanan ilk skandal değil.Yanardağ'ın bugün 'İmam hatiplerin önü açıldı artık bunlar olabilir' diyerek görüşlerini perdelemeye çalıştığı Tele 1'de geçtiğimiz aylarda büyük bir skandal yaşanmıştı.'TELE 1'DE İMAM HATİPLERİN KAPATILMASI İSTENDİ'CHP milletvekilliğinden istifa edip Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Sera Kadıgil, Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu ekranda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini savunmuştu.Söz konusu yayın nedeniyle Tele1'in, 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK tarafından, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verilmişti.AK PARTİ SEÇMENİNİ 'GERİCİLİKLE' SUÇLAMIŞTIYanardağ, geçtiğimiz aylarda kalem aldığı 'TÜRKİYE'NİN TARİHSEL DÖNEMECİ!' başlıklı yazıda Cumhur İttifakı seçmenine hakaret dolu söylemlerde bulunmuştu.2023 seçimlerini 'tarihsel bir hesaplaşma' olarak gören Yanardağ, Cumhur İttfakı'nın kazanması durumunda Türkiye'nin Emevi yobazlığına teslim olacağını iddia edip 'Türkiye ya modern dünyanın bir parçası olacak ya da İslam dünyasının hala aşamadığı ortaçağın karanlığına sürüklenecektir. İkilem basitçe budur' ifadelerini kullanmıştı.İSLAM DÜNYASINA 'ORTA ÇAĞ' KARANLIĞI BENZETMESİİslam dünyasını Orta Çağ karanlığı ile eş tutup AK Parti seçmenini 'gerici' olarak damgalayan Yanardağ, 'Türkiye dinci gericiliği aşamaz ise, hibrit bir rejime ve topluma sürüklenerek en iyi olasılıkla Pakistanlaşacaktır' sözleriyle adeta nefret kusmuştu.HAPŞIRIK ÜZERİNDEN İSLAM NEFRETİCHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında hapşırdı. Beraber program yaptığı Emre Kongar, 'Çok yaşa' ifadelerini kullandı ve bu söylemin yasaklandığını savunarak iktidara yüklendi.'Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. Selamünaleyküm diyecekmişiz' ifadelerini kullanınca Yanardağ araya girip skandal ifadeler kullandı. 'Selamünaleyküm'ün Yahudi dilinden gelme olduğunu savunan Yanardağ, 'Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. 'Bütün barış üzerine olsun' demek ve bunda bir kutsiyet yok.' diye konuştu.RAMAZAN BAYRAMI'NI HEDEF ALDILAR'Şeker Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na çevrildiğini iddia eden Yanardağ, AK Parti iktidarının ise sırf bu nedenden dolayı 12 Eylül cuntacı zihniyetin devamı olduğunu savundu.