Meclis Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı telefonla arayarak, saldırı hakkında bilgi aldı. Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 'Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sahiba Gafarova'yı arayarak saldırıda şehadete yükselen kardeşimiz için duyduğumuz üzüntüyü ifade edip, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi ilettim' dedi.