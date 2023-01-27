Marmaris'te sağanak yağışın ardından dikkat çeken manzara: Denizin rengi korkuttu!
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Marmaris fırtına ve sağanak yağışa teslim oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Sel sularının denizin rengini kahverengiye döndürmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.
Meteoroloji'nin uyarısından sonra Marmaris'te fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreyi buldu. Fırtınadan dolayı dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi.
İş yerlerinin çatıları uçtu. Ağaçlar otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağacın kapattığı yolu, ekipler açtı. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Trafikte ilerlemek güçleşti. Dev dalgalar, sahilleri dövdü.
İşletme ve alargada bekleyen teknelerin içine su doldu. Yaklaşık 100 metreküp yağış düştü.
Marmaris'teki sağanak yağış sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.
Kahverengiye dönen körfez havadan görüntülendi.
İş yerlerinin çatıları uçtu. Ağaçlar otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağacın kapattığı yolu, ekipler açtı. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Trafikte ilerlemek güçleşti. Dev dalgalar, sahilleri dövdü.
İşletme ve alargada bekleyen teknelerin içine su doldu. Yaklaşık 100 metreküp yağış düştü.
Marmaris'teki sağanak yağış sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.
Kahverengiye dönen körfez havadan görüntülendi.
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