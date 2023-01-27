Kars'ta kan donduran olay: 6 gündür kayıptı, yarı gömülü halde bulundu...

Kazıkkaya köyünde 6 gün önce kaybolan 26 yaşındaki İlhan Akbulut'un ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı.TOPRAĞA YARI GÖMÜLÜ HALDE BULUNDUArama sonucu Akbulut, Armutlu ile Kazıkkaya köyleri arasındaki bir köprü altında toprağa yarı gömülü halde ölü olarak bulundu. Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde araştırmalar devam ediyor.AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRMÜŞİlk belirlemelere göre Akbulut'un av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi.