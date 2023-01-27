İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından; İzmir'de gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış başladı. Yağışın başlamasının ardından kısa bir süre sonra caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Narlıdere'de seyir halindeki bir polis aracı çöken yola düşerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Her sağanak yağışın ardından yaşanan bu rezalet vatandaşı isyan ettirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren altyapı sorununu çözmek gerekli adımları atmaması tepki çekiyor.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu.Narlıdere ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi'nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü.O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisinde düştü.Polis ekipleri el birliğiyle çöken aracı bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda park halindeki aracının lastiği çukura denk gelen bir vatandaş da kendi imkanlarıyla aracını bulunduğu yerden çıkardı.Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.Öte yandan, Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi de kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla adeta göle döndü.İlçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.