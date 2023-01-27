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İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler

Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan'ın İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerimi yakmasına tepkiler yağarken İsveç hükümetinin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı. İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler
Ekleme: 27.01.2023 - 13:01 Güncelleme: 27.01.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler
Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan'ın İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'ân-ı Kerimi yakmasına tepkiler sürerken İsveç hükümetinin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı.

İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Rasmus Paludan Kuran-ı Kerim yakma eyleminden sonra polisle böyle tokalaşmıştı.

Yıllardır terör örgütü PKK ve FETÖ'nün eylemlerine göz yuman İsveç, bu kez de İslâm dünyasını ayağa kaldıran bir provokasyonu destekleyerek danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'ân-ı Kerim yakmasına izin verdi.

İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler

İsveç polisi, Paludan'ın alçak eylemini gerçekleştirmesi için geniş güvenlik önlemi alarak Stockholm Türk Büyükelçiliği önündeki insan kalabalığını uzaklaştırdı.

İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı Kur'an-ı Kerim-i yakma eyleminin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Billström, yapılan eylem sonrası Türkiye'nin uyarılarına 'ifade özgürlüğü' cevabını vererek bu eylemi İsveç demokrasisinin bir parçası olarak tanımlamıştı.

İsveç hükümetinden çifte standart

Paludan'ın Kur'an yakmasına 'özgürlük' söylemi adı altında izin veren İsveç yönetimi, İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemine ise izin verilmediğini açıkladı. İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu. Kulman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Büyükelçiliğin İsveç makamları önündeki girişimleri ve yerel Yahudi cemaatinin unsurlarıyla ortak faaliyetin ardından aşırılık yanlısı organizatörlerin bir Tevrat parşömeni yakmayı planladıkları gösteriyi düzenleme talebini geri çekmelerinden mutluyuz.' diyerek İsveç yönetimine teşekkür ettiğini paylaştı.

İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler


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