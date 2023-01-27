İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ulucami çıkışında büyük tepki! 'PKK'lı yakınlarının yanına git'

Ekrem İmamoğlu, gemlik ziyaretinin akabinde Cuma Namazı için gittiği Ulucami'de vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Kendisine yöneltilen sözlere verecek cevap bulamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gemlik ziyaretinin ardından Bursa merkeze gitti. Cuma namazını kılmak için gittiği Ulucami'de vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaş şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu, Cuma namazını kıldığı Ulu Camii'den çıktıktan sonra Kapalı Çarşı ve Heykel'de esnaf ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'na eşlik eden kalabalık trafiğin aktığı Atatürk Caddesine indi. Trafiğin engellendiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri ve vatandaş arasında tartışma çıktı.