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Hayat felç oldu: Dereler taştı ağaçlar yerinden söküldü

Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Marmaris İçmeler Mahallesi’nde dere taştı. Dağlardan sel suları ile gelen tomruklar caddelere sürüklendi.

Ekleme: 27.01.2023 - 14:45 Güncelleme: 27.01.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Hayat felç oldu: Dereler taştı ağaçlar yerinden söküldüMuğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak ve fırtına etkili olurken, dereler taştı, ağaçlar devrildi; deniz kıyısında ise dev dalgalar oluştu.


Fırtınada ise ağaçlar devrildi, deniz kıyısında dev dalgalar oluştu, iş yerlerinin tabelaları ile tenteleri uçtu. Marmaris'te gece başlayan yağmur, gün içinde sağanağa dönüştü.


Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yanan ormanların çıplak dağ eteklerinden çamurlu sular indi, dereler taştı.


Devrilen ağaç, otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu. Fırtına özellikle Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde etkili oldu.


Marmaris'te gece başlayan yağmur, gün içinde sağanağa dönüştü. Fırtına özellikle Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde etkili oldu.


Turunç Mahallesi'nde de devrilen ağacın kapattığı yolu, ekipler açtı. İçmeler Mahallesi'nde ise otelin camı, çalışanların üzerine düştü.


İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan 1 kişiyi ayakta tedavi etti.

Körfezde alargadaki tekneler, dev dalgaların içinde kaldı.

Dalgalar, sahildeki işletmelere kadar ulaştı.

Hayat felç oldu: Dereler taştı ağaçlar yerinden söküldü

Hayat felç oldu: Dereler taştı ağaçlar yerinden söküldü

Hayat felç oldu: Dereler taştı ağaçlar yerinden söküldü

Hayat felç oldu: Dereler taştı ağaçlar yerinden söküldü


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