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Evlat nöbetindeki ailelerden kendilerini ziyaret etmeyen Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi

Evlat nöbetindeki aileler, Diyarbakır'a gelip kendilerini ziyaret etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Oğlu Mehmet için eylemini sürdüren anne İmmihan Nilifırka, "Bir anne olarak burada aylardır evlat mücadelesi veren anneleri görmezden geldi. Masanın altından çekindiği için ziyaret gelmedi." dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden kendilerini ziyaret etmeyen Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi
Ekleme: 27.01.2023 - 14:37 Güncelleme: 27.01.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetindeki ailelerden kendilerini ziyaret etmeyen Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'a gitti. Partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Akşener, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmedi.

Diyarbakır anneleri, kendilerine ziyarette bulunmayan Meral Akşener'e tepki gösterdi.

'MASANIN ALTINDAN ÇEKİNDİĞİ İÇİN GELMEDİ'
Sabah'ta yer alan habere göre, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kala yaklaşık 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren anne İmmihan Nilifırka, 'Bir anne olarak burada aylardır evlat mücadelesi veren anneleri görmezden geldi. Bir kadın olarak O'nu yanımızda görmek isterdik. Masanın altından çekindiği için ziyaret gelmedi. Bir kadın olarak o'nu yanımızda görmek isterdik' dedi.

'HDP GİBİ DÖRT YILDIR SESİMİZİ DUYMUYOR'
Diyarbakır'da yaklaşık 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül Akkuş için mücadelesini sürdüren anne Fatma Akkuş ise, 'Sayın Akşener, her söyleminde bir anne olduğunu dile getirip, kadınların çektiklerini en iyi kendisinin anladığını söylüyor. Biz kadın değil miyiz, anne değil miyiz. Neden HDP gibi 4 yıldır sesimizi duymuyor. Gelseydi, ona çektiklerimizi anlatacaktık. 'Ben anneyim demesin' dedi.
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