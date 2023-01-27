Evlat nöbetindeki ailelerden kendilerini ziyaret etmeyen Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'a gitti. Partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Akşener, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmedi.Diyarbakır anneleri, kendilerine ziyarette bulunmayan Meral Akşener'e tepki gösterdi.Sabah'ta yer alan habere göre, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kala yaklaşık 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren anne İmmihan Nilifırka, 'Bir anne olarak burada aylardır evlat mücadelesi veren anneleri görmezden geldi. Bir kadın olarak O'nu yanımızda görmek isterdik. Masanın altından çekindiği için ziyaret gelmedi. Bir kadın olarak o'nu yanımızda görmek isterdik' dedi.Diyarbakır'da yaklaşık 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül Akkuş için mücadelesini sürdüren anne Fatma Akkuş ise, 'Sayın Akşener, her söyleminde bir anne olduğunu dile getirip, kadınların çektiklerini en iyi kendisinin anladığını söylüyor. Biz kadın değil miyiz, anne değil miyiz. Neden HDP gibi 4 yıldır sesimizi duymuyor. Gelseydi, ona çektiklerimizi anlatacaktık. 'Ben anneyim demesin' dedi.