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Diyarbakır'da bomba alarmı: Tren rayına bırakılan çanta polisi harekete geçirdi

Diyarbakır'da tren rayının yanına bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çevredekilere kontrollü patlamanın gerçekleştirileceği yönünde uyarılar yapıldıktan sonra, çanta fünye ile patlatıldı. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıktı.

Ekleme: 27.01.2023 - 09:47 Güncelleme: 27.01.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da bomba alarmı: Tren rayına bırakılan çanta polisi harekete geçirdi
Olay, saat 21.10'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi.


Tren yolu Sokakta, Bağlar ve Yenişehir ilçelerini birbirine bağlayan üst geçidin altındaki tren rayının yanında çanta olduğunu gören Serhat Aktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bomba alarmı: Tren rayına bırakılan çanta polisi harekete geçirdi


Polis ekipleri çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik kordonuna alırken, özel giysili bomba imha ekipleri de şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Çevredekilere kontrollü patlamanın gerçekleştirileceği yönünde uyarılar yapıldıktan sonra, çanta fünye ile patlatıldı. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıktı.


Şüpheli çantayı görerek polis ekiplerine haber veren Serhat Aktaş, çantayı kimin bıraktığını görmediğini ifade ederek, 'Yarım saat önce üst geçidin üzerinden geçiyorduk ve yerdeki çanta gözümüze çarptı. Hemen polisi aradım. Olay yerine kısa sürede ekipler geldi. Buradan aileler, insanlar geçiyor. Ne olur ne olmaz diye polisi aradık. Kimin bıraktığını görmedik. İhbardan 10 dakika geçmeden ekipler geldi” dedi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da bomba alarmı: Tren rayına bırakılan çanta polisi harekete geçirdi


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