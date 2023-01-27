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Bursa’da korkunç olay: Miras kavgasında annesini, iki ağabeyi ve eşini katletti!

Bursa Orhangazi'de, polis memuru Adem Ergüner, miras nedeniyle aralarında tartışma çıkan annesi Bedriye Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve abisi Remzi Ergüner'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü, diğer abisini de yaraladı.

Ekleme: 27.01.2023 - 17:24 Güncelleme: 27.01.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da korkunç olay: Miras kavgasında annesini, iki ağabeyi ve eşini katletti!Olay, Orhangazi ilçesi Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Adem Ergüner, daha önceden ailesiyle aralasında miras yüzünden husumet bulunurken yeniden tartışmaya başladı.

MİRAS KAVGASINDA AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa’da korkunç olay: Miras kavgasında annesini, iki ağabeyi ve eşini katletti!

Ağabeyi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

KISA SÜRE ÖNCE MUŞ'TAN BURSA'YA TAŞINMIŞLAR

Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da korkunç olay: Miras kavgasında annesini, iki ağabeyi ve eşini katletti!

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