Başkan Erdoğan'dan Osmanlı Devleti'ni kötüleyen zihniyete tepki: Ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Her geçen yıl artan bir güç azim ve cesaretle gaza yolunda ilerleyen Osman Gazi'nin bıraktığı emanet, nesilden nesile geçerek Cumhuriyet'e miras kalmıştır.Tarihi süreklilik içinde verilen her mücadelenin başımızın üzerinde yeri vardır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri bu anlayışla hayata geçirdik.Osmanlı sadece toprak kazanma peşinde değildi, bizim milletimiz ayak bastığı her yerde huzuru, refahı, adaleti hakim kılmak gayreti taşıyordu.Kızılelması kalmayan milletler tıpkı geçmişteki gibi tarihin tozlu sayfalarının arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya söz söylüyoruz. Bizim hayallerimizin istikameti hep barışa ve hakkaniyete dönüktür.Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'yi tarihçilerimiz nasıl anlatıyor. Osman Gazi Türkmenleri büyük bir devlet haline geldi. Devrin büyük güçlerini Moğol ve Bizans'ı riske girmeden meydan okudu. Hakimiyeti altındaki Hristiyanlara iyi davrandı. Nerede nasıl davranacağını Osmanlı iyi bildi. Böylece bir dünya devleti kurdu.Biz de bugün ecdadımız Osman Gazi gibi çağın şartları gibi ülkemizi hak ettiği yere getirmek için gayret ediyoruz. Her kim; Osmanlı Devleti'ni kötülüyorsa ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır.Söğüt'e 50 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor. 2933 konut yaptık. 'İlk Arsam' projemizde 3900 alt yapılı arsa vereceğiz.