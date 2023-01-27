Altılı masada İyi Parti'nin istekleri kriz çıkarttı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs işaret edilmişti.Bu kapsamda çalışmalarını yürüten altılı masa, İyi Parti'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplandı.Toplantıya İyi Parti'nin talepleri damga vurdu.İyi Parti'nin, altılı masanın diğer ortaklarına Cumhurbaşkanı yardımcılığına Meral Akşener'in getirilmesini önerdiği öğrenildi.Ayrıca bakanlıklar üzerinde de bir pazarlık yürütüldüğü belirlendi.Diğer partilere birer bakanlık, kalanları İyi Parti ve CHP paylaşacakCHP ile eşit düzeyde oy aldığını belirten İyi Parti cephesi; diğer partilere birer bakanlık verilmesini, kalan bakanlıkların da iki parti arasında paylaştırılmasını istiyor.Cumhuriyet'in haberine göre; İyi Parti tarafından hazırlanan önerinin iki noktaya dikkat çektiği öngörülüyor.Buna göre Cumhurbaşkanının tek yardımcısı olmalı ve fiili başbakan olarak görev yapmalı.İyi Parti cephesi, bu makam için en uygun kişinin de Akşener olduğu görüşünde.Öte yandan görüşmede, partilerin karar alma süreçlerindeki oy haklarının da belirlendiği ifade edildi.İyi Parti ve CHP genel başkanları, oyları birbirine yakın olduğu için ikişer oy hakkına, diğer parti genel başkanları ise birer oy hakkına sahip olacak.İyi Parti'nin önerisi ve diğer partilerin yaklaşımları üzerine ortak aday ve diğer pazarlıkların önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor.Son olarak İyi Parti'nin bu talepleri masayı gerdi.Diğer partilerin İyi Parti'nin taleplerine olumlu bakmadıkları öğrenilirken, bu isteklerin çeşitli tartışmaları başlattığı gelen bilgiler arasında.