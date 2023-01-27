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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...

Altılı masada yaşanan adaylık krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmakta diretse de İYİ Parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eder nitelikteki sözlerinin ardından Akşener'in talimatıyla görevinden istifa etmişti. Bu kez de İYİ Partili Mehmet Aslan, İmamoğlu'nun Anadolu turundan görüntüler paylaşarak "Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz" sözleri ile Kılıçdaroğlu'na adeta meydan okudu.

Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...
Ekleme: 27.01.2023 - 22:47 Güncelleme: 27.01.2023 - 23:03 / Editör: Ozge Selin
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...
6 muhalefet partisi tarafından oluşturulan altılı masa bugüne kadar 11 kez toplansa da bir aday ismi üzerinde uzlaşı sağlayamadı. Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına destek vermekten geri duruyor.

'HAYIR DEMEYİZ' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu her fırsatta aday olmak istediğini ifade etse de Akşener'den tam tersi açıklamalar geliyor. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun altılı masanın adayı olacağına yönelik iddialara ilişkin, 'Aleni bir biçimde bunu ben altılı masanın mensuplarına da söylemiştim. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye' ifadelerini kullanmıştı.

Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN SARAÇHANE TİYATROSU

14 Aralık'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında olmasını fırsat bilen Meral Akşener, apar topar İstanbul'a giderek İmamoğlu ile birlikte pozlar vermişti. Daha sonra ise Saraçhane meydanında ortak miting düzenlemişlerdi. Akşener'in bu hamlesi İmamoğlu'nun adaylığına verdiği desteğin açık göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...

İYİ PARTİLİ PAÇACI'DAN 'KILIÇDAROĞLU' İSTİFASI

Geçtiğimiz gün ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto gibi sürpriz bir çıkış gelmişti. Paçacı; 'Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil' diyerek, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söylemişti. Gündem olan bu çıkışın ardından Paçacı, Akşener'in talimatıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...

İYİ PARTİLİ ASLAN: BU İŞİN ŞAKASI YOK

Bugün ise İYİ Parti'den İmamoğlu'nun adaylığına destek veren bir paylaşım daha geldi. İYİ Partili Mehmet Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu turundan görüntülerini paylaşarak 'Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz. Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir.' sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu dile getirdi.
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