Afganistan'a tahıl taşıyan geminin denetimi İstanbul'da yapıldı

Türkiye tahıl sevkiyatında büyük adımlar atmaya devam ediyor.Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında oluşan tahıl krizi sonrasında tahıl sevkiyatında ön plana çıkan Türkiye'de, 'Tahıl Koridoru'ndan Afganistan'a gidecek gemi denetime alındı.Afganistan'a gidecek olan tahılın, İstanbul'daki denetimlerinin tamamlandığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Dünya Gıda Programı'nın (WFP) insani yardımları kapsamında 15 Ocak'ta Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'ndan hareket eden M/V ANHTEİA isimli ve Malta bandıralı gemi, Afganistan için yola çıktı.Yaklaşık 16 bin ton buğday taşıyan gemi, İstanbul Zeytinburnu açıklarında, tahıl ürünlerinin güvenli transferi için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nce (MKM) denetlendi.'Ukrayna limanlarından bugüne dek 674 gemi ile toplam 18 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi.