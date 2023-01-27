109 ton altında büyük gün: İlk külçeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’ye ait Söğüt Maden Sahasındaki 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın kaynağının çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçiriliyor. Söğüt ilçesindeki altın madeni bugün açılacak ve ilk külçe altını Erdoğan dökecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili bilgi verdi.



Dönmez, 'Söğüt´te yine Türkiye´nin sayılı altın maden işletmelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada ilk altını dökmüş olacak. Toprağın altında bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız.' dedi.



Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri gerçekleştirilip tesis kuruluma geçirilirken, bakanlıktan beklenen teşvik belgesi de geçtiğimiz yıl çıkmıştı.



GÜBRETAŞ'ın Bilecik Söğüt'teki tesis yatırımı Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli beş yatırım arasında yer almıştı.



Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lira olarak ifade edildi.



Şirket kurulacak tesis üzerinden yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi hedefliyor.



Tesiste, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretimi hedefleniyor.



2022 yılı içinde ilk faz tesis kurulumu tamamlandıktan sonra maden işleme çalışmalarının yapılıp çıkacak ilk altın külçesinin Türk ekonomisine kazandırılması planlanıyordu.



Yapılan çalışmaların ardından 109 ton altın için beklenen gün geldi.



Tesisin açılışının bugün yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk külçe dökümünü gerçekleştirmesi bekleniyor.



Tesiste çıkarılacak altın ile Türkiye'nin altın üretimine yüzde 15 oranında katkı sağlanmış olunacak.



Öte yandan Türkiye'nin altın rezervlerini gün yüzüne çıkarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunduğunu belirtmişti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.



Bilecikin Söğüt ilçesinde 3,5 milyon ons, Ağrı da ise 20 ton altın rezervi bulunmasının ardından bir güzel haber de Eskişehirden gelmişti.



Koza Altın, Eskişehirin Kaymaz köyündeki madende 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.



Şirketten, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflendiği belirtilerek, şöyle denildi:



'Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.



Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır.'