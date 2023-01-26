Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 25 Ocak 2023 Survivor elenen isim...

Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Sevilen yarışmada bir kişi adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Yarışmada ayrıca ödül oyunu oynandı. Peki, Survivor'da haftanın ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? İşte 25 Ocak 2023 Survivor elenen isim..

Survivor'da bu akşam yeni bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. İki takım konsey öncesi ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki, 25 Ocak Suvivor ödülü ne oldu, ödül oyununu hangi takım kazandı?SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?2023 Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımında büyük heyecana yol açan oyunun ödülü ise Dominik yerel sanatçılarının muhteşem performansları ve ardından lezzetli empanada tabakları oldu. Sonrasında yöresel müzikler dinlendi.Kadınlar yarışını 8-6'lık skorla ünlüler aldı. Erkekler oyununu de 8-3 gönüllüler kazandı. Böylece yarış, en iyilere gitti ve en iyilerde Zeynep'in sayısı ile ödül ünlüler takımının oldu.YEDEKLER YARIŞMAYA DAHİL OLUYORAcun Ilıcalı, 25 gündür bekleyen yedek yarışmacıların gergin olduklarını belirtti. Ilıcalı yedek yarışmacılar hakkında duyuru yaptı, ''Yarın akşam TV8'de 23:30'da ada hayatı ve sonrasında ada konseyi olacak.Yedekler konseye çıkacak. 2 saat çekimleri olacak. Oylama da konseyde olacak ve kazanan ve kaybedenler de belli olacak. Buradan 5 yarışmacı dahil olacak.'' sözlerini kullandı.SURVİVOR KİM ELENDİ 25 OCAK?Survivor'da bu hafta eleme adayları ünlüler takımından Yusuf Güney, gönüllüler takımından ise Aziz, Aleyna ve Chaby oldu.Konseyde büyük heyecan sonucunda rakiplerinden daha az oy alan isim gönüllülerden Aleyna oldu. Bu sonuçla Aleyna yarışmaya veda etti.