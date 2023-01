Okul Yarı Yıl Tatili’nde yaşanacak sıra dışı bir deneyim; İllüzyon Müzesi!

İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da 2019 yılında ilk şubesini açarak hizmet vermeye başlayan Museum of Illusions-İllüzyon Müzesi, Emaar AVM’de yer alan Anatolia şubesiyle de cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Birbirinden ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla misafirlerini ağırlayan Museum of Illusions-İllüzyon Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası müzenin en çok ilgi gören odaları arasında yer alıyor. İllüzyon Müzesi Müdürü Cihan Kılınçkaya “Müzemiz açıldığı günden bu yana gerek yetişkinlerin gerekse çocukların ilgi odağı. Museum of Illusions’un üçüncü yılını kutladığımız bu günlerde müzemiz yoğun ilgi görmeye devam ediyor.”Ziyaretçiler illüzyonların bir parçası haline geliyorMuseum of Illusions İstanbul’u diğer müzelerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kişinin kendi deneyimiyle, illüzyonların bir parçası haline gelmesi oluyor. İnteraktif öğrenme ve eğlenme alanları ile de dikkat çeken Museum of Illusions İstanbul, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirilmesine büyük katkılar sağlıyor.2015 yılında Zagreb’de ilk müzenin açılmasının ardından 4 yıl içinde Berlin, New York, Atina gibi 35’ten fazla Dünya şehrinde müze deneyiminden fazlasını sunmaya devam eden Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi, 16. lokasyonu İstanbul’da kapılarını açtığı Temmuz 2019 bu yana 400.000’den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Şu an İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 2 şubesiyle ziyaretçilerini illüzyonlarla büyülemeye devam ediyor.