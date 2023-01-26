Nusret Gökçe sözünü tuttu: Çocuk Esirgeme Kurumu'na 1 milyon TL bağışladı! Bakan Yanık ziyaretine gitti

Ünlü etçi Nusret Gökçe, Kapicciiiinoo adlı kahve dükkanından elde ettiği gelirin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını söylemişti. Ünlü iş insanı bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çocukları misafir ederek sözünü yerine getirdi. Nusret Gökçe, mesleki eğitim almak isteyen gençlere de destek olacağını söyledi.

Tuz serpme (salt bea) hareketiyle tüm dünyada tanınan ünlü etçi Nusret, örnek bir davranışa imza attı. Et restoranı zinciri sahibi Gökçe, geçtiğimiz yıllarda memleketi Erzurum'a külliye açmış, İzmir ve Elazığ'daki depremzedelere de maddi destek sağlamıştı.Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Nusret, 6 ay önce Maçka Palas'ta açtığı Kapicciiiinoo kafenin gelirinin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise bugün Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki yavrularımızla birlikte Nusret'i ziyarete gitti. Nusret'i görünce büyük sevinç yaşayan çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Bakan Yanık da Nusret ile kahve eşliğinde sohbet etti. İş insanı Nusret Gökçe görüşmede; 18 yaşını dolduran çocuklara istedikleri takdirde yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim sözü verdi. Nusret'in altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon TL'yi de çocuklar için bağışladığı öğrenildi.