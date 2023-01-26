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Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Ankara Kalesi'nin altındaki gizli sığınak gün yüzüne çıkarıldı. İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen sığınağın içi FPV drone ile görüntüledi. Şimdiden oldukça ilgi çeken sığınak çalışmalar tamamlandığında ziyaretçilere kapılarını açacak.

Ekleme: 26.01.2023 - 12:01 Güncelleme: 26.01.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi
İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Altındağ Belediyesine tahsis edilen kale altı sığınak, doğal yapısı korunarak, müzeye dönüştürülecek.

Sığınağın, bu yıl sonunda tarih severlere kapılarını açması planlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen, Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak, dron ile görüntüledi. Sığınağın, yaklaşık 1125 metrekarelik kapalı alanında, 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane, 2 tuvalet bulunuyor.

Kısa süreli 3 bin 600, uzun süreli bin 200 kişinin kalabileceği sığınakta, havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor. Hazır halde tutuldu, aktif kullanılmadı.

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Resmi belgelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş döneminde emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılan sığınak, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliğine tahsis edildi. Her zaman hazır halde tutulan sığınak, hiçbir zaman aktif kullanılmadı.

Müzeye dönüştürülecek sığınakta, Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor. Sığınağın ön tarafında, misafirleri karşılayacak, sanat galerileri ve yeme içme mekanlarının yer alacağı fuaye alanının da yapılması planlanıyor.

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen Ankara Kalesi altındaki sığınak, İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde doğal yapısı korunarak, müzeye dönüştürülecek. Altındağ Belediyesine tahsis edilen sığınağın, bu yıl sonunda tarih severlere kapılarını açması planlanıyor. Sığınağın, yaklaşık 1125 metrekarelik kapalı alanında, 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane, 2 tuvalet bulunuyor. Kısa süreli 3 bin 600, uzun süreli bin 200 kişinin kalabileceği sığınakta, havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor.

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi.

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi
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