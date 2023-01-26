İYİ Partili Paçacı'nın açıklamasına CHP'li Yarkadaş tepki gösterdi: Umutları tüketiyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, 'Kemal Bey adaylıkta ısrarcı olursa kendi adayımızı çıkarırız' açıklamalarına CHP'li Barış Yarkadaş tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan Paçacı'nın açıklamalarına cevap veren Yarkadaş, 'İYİ Parti'nin nezaketsizliğine bakın. İYİ Parti umutları tüketiyor. Çok yazık' dedi.CHP'li Barış Yarkadaş, 'İYİ Parti'nin nezaketsizliğine bakın. Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 belediye başkanına “Destek açıklaması yapmayın, toplantı öncesi masaya baskı gibi olur” diyor. İYİ Parti ise kamuoyuna doğrudan Kemal Bey karşıtı açıklama yapıyor. İYİ Parti umutları tüketiyor. Çok yazık' dedi.