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İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti! Kılıçdaroğlu'nun adyalığını açık açık reddetmişti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı istifa kararını, "Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" sözleri ile duyurdu.

İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti! Kılıçdaroğlu'nun adyalığını açık açık reddetmişti
Ekleme: 26.01.2023 - 16:25 Güncelleme: 26.01.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti! Kılıçdaroğlu'nun adyalığını açık açık reddetmişti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bugün bir gazetede verdiği röportajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ettiklerini söylemişti. Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun diretmesi noktasında ise kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtmişti. Bu sözler sonrası Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açık açık reddetmişti | Video

PAÇACI'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

İYİ Partili Cihan Paçacı, istifa kararını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama ile duyurdu. Paçacı, "Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" dedi.

TOPLANTI SIRASINDA BİNAYI TERK ETTİ

İYİ Parti binasında gerçekleşen 6'lı masanın 11'inci toplantısı sırasında istifasını açıklayan Paçacı, binayı toplantı sona ermeden terk etti.

PAÇACI NE DEMİŞTİ?

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İyi Parti, Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi.

Paçacı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

Bakın partide genel hava Ekrem Bey'den yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşulu ile sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır.
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