İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen, 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edildi. Oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyor ise rezerve yazısı yazacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından yönetilen toplantıda, İBB'nin Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi, Yediemin Otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi, 3 adet firmaya ait e-skuter izinlerinin iptal edilmesi teklifi gibi konular görüşüldü.Toplantıda görüşülen, 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' de oy çokluğuyla kabul edildi. Taksilere 3 ay süre tanınan teklifle, tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyor ise rezerve yazısı yazacak. Böylece, uygulama sonucunda taksilerde yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Taksimetre ile bağlantılı olacak akıllı tepe lambasında yolculuk başladığı andan itibaren dolu yazacak. Yolculuk sonunda ise tepe lambasında boş ibaresi yer alacak. Taksi şoförü çağrısını yanıtladığı yolcusunu almaya giderken de rezerve şeklinde değiştirilecek. Şoförün panik butonuna basması durumunda taksinin kolluk kuvvetleri tarafından görülebilmesi adına tepe lambasında S.O.S ifadesi yer alacak.Toplantıda söz alan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da toplantıda konunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, 'Bu bizim için çok önemli. Avrupa ülkelerinin hepsinde bu konu var. Aplikasyon çağrılarına gittiğimiz zaman, ve ya durak çağrılarına gittiğimiz zaman yolda taksi isteyen vatandaşımıza durmadığımız zaman, diyor ki bu bizi almadı. Konuyla alakalı da sıkıntı yaşıyoruz. Rezerve yazdığı zaman herhangi bir çağrıya gittiğimiz, işimizin olduğu anlamında yolcuyu da uyarmış oluyoruz. Yolcu ve taksici arasındaki sıkıntıların birçoğu çözülmüş olur. Taksimetre açık ise dolu, kapalıysa boş, değişik renklerde ifade edildiği gibi, yapılmasını biz de istiyoruz. Bizim için en zaruri ihtiyaçlardan biri' dedi.