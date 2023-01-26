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İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?

İBB Başkanı KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşilpınar'da protesto edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında 'adalet' kelimesinin kullandığı anda ayağa kalkan Birol Durmuş adlı vatandaş, "17 bin insanı işten attınız. Yuvasını yıktınız. Bu mu sizin adaletiniz?" dedi. İBB Başkanı ise "Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor" yanıtını verdi.

İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
Ekleme: 26.01.2023 - 17:03 Güncelleme: 26.01.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar'da iştiraki KİPTAŞ tarafından yapılan dönüşümün anahtar teslim töreninde protesto şokuyla karşılaştı.

İBB Başkanı konuşmasında adalet ve şeffaflık kelimelerini kullandığı esnada İSPARK'ta işten çıkartıldığını ve bölgede oturduğunu dile getiren Birol Durmuş adlı vatandaş, '17 bin insani işten çıkardınız. Utanmadan adaletten bahsediyorsunuz. Burada 155 daire teslim edeceksiniz. Yuvasını yıktığınız 17 bin aile ne olacak?' diye bağırdı.

İşsiz kaldıktan sonra kanser hastası olduğunu belirten Durmuş, 'Demokratlıktan bahsediyorsunuz. Seçim öncesi sosyal medyada Binali Yıldırım'ı paylaştığım için işten attınız. Bu mu sizin demokratlığınız' dedi.

İmamoğlu'nun korumaları tarafından yaka paça dışarı atılmaya çalışan Durmuş'a İBB Başkanı, 'Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor' diyerek karşılık verdi.
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