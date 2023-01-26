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Beyaz Gazete
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Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı

CHP'li gazeteciler Levent Gültekin ve Murat Sabuncu ile yollar ayrıldı. Gültekin canlı yayında, "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu." ifadelerini kullanmıştı. İki ismin biletinin bu sözler nedeniyle kesildiği öğrenildi.

Ekleme: 26.01.2023 - 15:55 Güncelleme: 26.01.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Gazeteci Levent Gültekin ve Murat Sabuncu canlı yayında sarf edilen sözler nedeniyle kanaldan gönderildi. Gültekin, 'Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu.' ifadeleri ile CHP yönetiminin hedefi olmuştu.

HALK TV'DE 'KILIÇDAROĞLU' OPERASYONU

Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile birlikte gerçekleştirdiği yayında flaş bir iddiayı gündeme getirmişti. Gültekin, 'Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu.' ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler CHP yönetimini rahatsız ederken, Halk TV operasyonu için düğmeye basıldı. İki isimle de 48 saatte yollar ayrıldı.

'YARAR GETİRSİN DEDİĞİMİZ ELEŞTİRİLER ZARAR GETİRİYOR'

Ayrılık sonrası Levent Gültekin bir açıklama yaptı. Gültekin, 'Daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Sevgili arkadaşlar, Hem Murat'ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv'ye hem de size çok teşekkür ederim. Yazdık, konuştuk, kendi adıma söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Niyetimiz iyi olsa da çabamız bazen istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Umarım her şey ülkemiz için daha iyi olur.' dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ANLADIKLARI BU!

CHP, sık sık iktidarı basın özgürlüğü konusunda eleştiriyor. Daha özgür bir Türkiye vaadini sunan CHP'nin kendisine yönelen her eleştiride, birilerinin işine son vermesi ya da linç ettirmesi dikkat çekiyor. Son yaşanan olay, 'Basın özgürlüğünden anladıkları bu.' dedirtiyor.

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