Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı
Gaziantep'te, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U., polis operasyonuyla yakalandı.
Gaziantep'te, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari A.U.'nun Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresi belirlenen A.U.'yu düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., cezaevine teslim edildi.
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