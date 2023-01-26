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Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'namus' sözüne rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği anda yaptığı ilk 'icraatlerden' biri işçi kıyımı oldu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işinden ettiği Birol Durmuş adlı vatandaş bugün Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Birol Durmuş, "17 bin insanı işten attınız. Yuvasını yıktınız. Bu mu sizin adaletiniz?" dedi. İmamoğlu "Sen saygısızca bir konuşma yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor" şeklinde yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?
Ekleme: 26.01.2023 - 23:37 Güncelleme: 26.01.2023 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?
Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da göreve geldiği andan itibaren İstanbul'a hizmet yerine kendi PR'ı için çalıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NA ŞOK PROTESTO

İmamoğlu öte yandan ittifak ortaklarını İBB kadrolarına doldurmak için İBB'de işçi kıyımı da yaptı. İmamoğlu işinden ettiği Birol Durmuş isimli vatandaş tarafından bugün şok bir protestoyla karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar'da konuştuğu törende protesto edildi.

'17 BİN AİLENİN YUVASINI YIKTINIZ'

İBB Başkanı konuşmasında adalet ve şeffaflık kelimelerini kullandığı esnada İSPARK'ta işten çıkartıldığını ve bölgede oturduğunu dile getiren Birol Durmuş adlı vatandaş, '17 bin insani işten çıkardınız. Utanmadan adaletten bahsediyorsunuz. Burada 155 daire teslim edeceksiniz. Yuvasını yıktığınız 17 bin aile ne olacak?' diye bağırdı.

İşsiz kaldıktan sonra kanser hastası olduğunu belirten Durmuş, 'Demokratlıktan bahsediyorsunuz. Seçim öncesi sosyal medyada Binali Yıldırım'ı paylaştığım için işten attınız. Bu mu sizin demokratlığınız' dedi.

Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?

İMAMOĞLU: TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN

İmamoğlu'nun korumaları tarafından yaka paça dışarı atılmaya çalışan Durmuş'a İmamoğlu, 'Sen saygısızca bir konuşma yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor. Oturun sakinleşin' şeklinde yanıt verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

CHP'li belediyelerin işçi kıyımları bilinirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü de akıllara geliyor! Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi, 'Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum.' demişti.


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