Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, cumartesi günü keşfedilen ve iletişim uydularından daha alçaktan geçecek olan kamyon büyüklüğündeki bir asteroidin cuma günü Dünya'nın 3 bin 600 kilometre üzerinde görüleceğini açıkladı.

Teslimat kamyonu büyüklüğünde bir asteroit, şimdiye kadar kaydedilen en yakın karşılaşmalardan birinde Dünya'nın yanından geçecek. Asteroidin çoğu, iletişim uydularının yörünge mesafesinin onda biri kadar Dünya'nın yakınına gelecek.The Guardian'ın haberine göre NASA, yeni keşfedilen asteroidin cuma akşamı Güney Amerika'nın güney ucunun 3 bin 600 kilometre yukarısında görüleceğini söyledi. NASA'ya göre asteroidin Dünya'ya çarpma şansı yok ancak oldukça yakın bir geçiş olacak.Bilim insanları asteroidin çoğunun atmosferde yanacağını ve daha büyük parçaların muhtemelen göktaşı olarak düşeceğini söyledi. Cumartesi günü keşfedilen 2023 BU olarak bilinen asteroidin 3,5 metre ile 8,5 metre arasında olduğuna inanılıyor.