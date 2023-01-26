Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu seçim yenilgisine şimdiden kılıf arıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında geldiğini söyledi.Bozdağ, 'Türk seçim sistemine göre seçimleri siyasi partiler yapar. Kılıçdaroğlu ya seçim kanununu bilmiyor ya da yenilgiye şimdiden bahane uyduruyor. YSK'ya Cumhurbaşkanının atadığı bir üye söz konusu değildir. Üyeler Danıştay ve Yargıtay üyelerinin seçimi ile belirlenir. YSK bir güven kuruludur. Dünyanın en saygın seçim kurullarından biridir ve Türkiye'nin yüz akıdır.' ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında YSK'ya güvenmediğini şu sözlerle ifade etmişti;'YSK ile söylediğim bir şey tartışılıyor. YSK'na güvenmediğimi sağır sultan duydu! YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız, YSK hukuka uygun karar verecek. Akıl var mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hakim denmez! Hala öğrenmediniz mi ya!'