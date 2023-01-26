  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,49 - 20,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nebati Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Türkiye Ekonomi Modeli detaylarıyla anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu'nda, birçok parlamenterin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ekleme: 26.01.2023 - 14:31 Güncelleme: 26.01.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Türkiye Ekonomi Modeli detaylarıyla anlatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin özel davetlisi olarak geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nda, birçok parlamenterin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen 'Türkiye Ekonomi Modeli' konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdi.

'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ' DETAYLARIYLA ANLATILDI

Bakan Nebati panelle ilgili 'Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık. Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir' açıklamasını yaptı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu provokasyonlardan vazgeçin
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Hakkımızda üretilen ahlak dışı iftiralarla nefret suçu işlenmektedir
Fransa'da reform krizi: Grev çağrısı yapıldı yüzlerce kişi hükümete karşı ayaklandı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanığa 3 yıla kadar hapis istemi
6'lı masada liderlerin yemek keyfi
Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Cihan Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası
AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
PKK/YPG, Suriye'ye ait petrolü pazarlıyor
Yerli otomobil TOGG, Almanya'da görüldü
Ali Babacan: 6'lı masada aday önerisi konuşmayacağız
Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu
AYM'den HDP kararı
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon ve büyüme mesajı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına çok sert tepki: Gerçek dışı! Yaşananları bir bir anlattı
Van'da Eren Abluka Sonbahar Kış-25 operasyonu başlatıldı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Prim borcu olanlara tarihi kolaylık: O tarihe dikkat
Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek