Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına çok sert tepki: Gerçek dışı! Yaşananları bir bir anlattı

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulunarak Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun iddialarının gerçek dışı, abartı ve çifte standart olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, 'Eski mevkidaşımız bu kitabı başkanlık adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır, öyle düşünüyorum. Gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik dil ile söylüyorum, siz buna 'yalan' da diyebilirsiniz, abartı var, çifte standart var.' sözlerine yer verdi.Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanımızla Pence arasında da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Biz de Pompeo ile başka odada beklerken, Pompeo sürenin uzamasından rahatsız oldu. İçeri gidelim diye talepte bulundu. Ben de kendisine birisi Başkan, birisi Başkan yardımcısı adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz.' dedi.Çavuşoğlu konuşmasının devamında, 'Bugün DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek NATO ordusu Türkiye'nin. Ortak açıklamanın hükümlerini de yerine getirmediler. Dürüst olmadıklarını da gösterdiler. Her ziyarette baş başa görüşmeler olabilir' ifadelerien yer verdi.15 Temmuz'la ilgili de konuşab Çavuşoğlu, 'Pompeo'nun o gece (15 Temmuzla ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur' sözlerine yer verdi.Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 'Never Give an Inch: Fighting for the America I Love (Asla Bir Santim Vermeyin: Sevdiğim Amerika için Savaşmak)' adlı kitabı çıktı. Kitapta, Türkiye'yle alakalı bölümler 4 başlıkta toplandı. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Pompeo'nun kitabından özellikle Türkiye'nin